Прокуратура: московские правоохранители раскрыли убийство 30-летней давности

Московские правоохранители раскрыли убийство женщины, которое было совершено почти 30 лет назад, 27 октября 1995 года. Труп нашли в квартире в 3-м Волоколамском проезде в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.

На месте убийства около 30 лет назад московские силовики увидели тело женщины и беспорядок. В квартире были перевернуты мебель и шкафы.

Еще тогда правоохранители нашли большое количество отпечатков пальцев рук. Через несколько десятилетий их проверили, обнаружили в базе совпадения и нашли убийцу.

Благодаря этим действиям московским силовикам удалось восстановить картину убийства. Обвиняемый мужчина, которому в 1995 году было 25 лет, пришел к девушке домой. Они употребляли горячительные напитки.

Во время этого женщина сказала, что отложила большое количество средств. Тогда мужчина почти сразу набросился на женщину и предпринял попытку ее изнасиловать. Но девушка дала серьезный отпор.

Мужчина побоялся, что дама обратится к силовикам, взял колготки, обмотал ее шею и начал душить. Он делал это до того момента, пока женщина не умерла.

Затем подозреваемый обыскал квартиру, забрал 15 тыс. рублей и ушел. Спустя 30 лет мужчина признал вину в убийстве. Дело направят в суд.