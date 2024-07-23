Прокуратура Ленобласти изучает причины смерти девочки в бассейне

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Трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана в Ленинградской области

Трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана в городе Токсово Ленинградской области, пишет Telegram-канал « 78 ».

В ходе прокурорской проверки будут изучены обстоятельства произошедшего, сказано в сообщении со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным канала, попавшую в непрозрачную воду искусственного водоема девочку заметили не сразу.

Врачи не смогли откачать ребенка, передает канал слова очевидцев трагедии.