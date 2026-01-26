Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в Красногорске

В селе Николо-Урюпино Красногорского округа 25 января водитель автомобиля сбил мальчика 2014 года рождения, который скончался в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Днем 25 января в СНТ «Никольское» в селе Николо-Урюпино водитель автомобиля «Вольво» совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика 2014 года рождения. По предварительным данным, ребенок катался с горки в неустановленном месте и во время спуска выехал под колеса автомобиля, который выезжал из-за поворота.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. Красногорская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия и ход доследственной проверки. Ведомство также контролирует принятие законного и обоснованного решения по итогам проверки.

Прокуратура напомнила родителям и законным представителям о необходимости контролировать детей во время зимних игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.