Прокуратура инициировала уголовное преследование Юрия Дудя*

В России решается вопрос об уголовном преследовании признанного иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве установили, что 38-летний журналист 2 раза за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил распространять материалы без соответствующей пометки.

Материалы проверки направлены в следственный орган. Результаты рассмотрения контролирует прокуратура.

Ранее соучредителя «Диссернета» Андрея Заякина** заочно приговорили к 5 годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование деятельности экстремистской организации). В 2022 году Заякина** объявили в розыск.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Внесен в реестр иноагентов Минюста и перечень террористов, экстремистов Росфинмониторинга РФ.