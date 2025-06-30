Прокуратура инициировала уголовное преследование Юрия Дудя*
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В России решается вопрос об уголовном преследовании признанного иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ведомстве установили, что 38-летний журналист 2 раза за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил распространять материалы без соответствующей пометки.
Материалы проверки направлены в следственный орган. Результаты рассмотрения контролирует прокуратура.
Ранее соучредителя «Диссернета» Андрея Заякина** заочно приговорили к 5 годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование деятельности экстремистской организации). В 2022 году Заякина** объявили в розыск.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.
** Внесен в реестр иноагентов Минюста и перечень террористов, экстремистов Росфинмониторинга РФ.