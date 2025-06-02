Прокуратура Дмитрова взяла под контроль установление причин гибели подростка

По предварительным данным, утром 28 мая 35-летний тракторист осуществлял сельскохозяйственные работы в поле вблизи д. Нижнево Дмитровского муниципального округа. В помощь себе он взял 13-летнего подростка, которого впоследствии не заметил на поле и наехал на него. Мальчика затянуло в движущийся механизм культиватора и от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Испугавшись содеянного и желая скрыть несчастный случай, мужчина сбросил тело погибшего в реку, где спустя несколько дней его обнаружил местный житель.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ст. 109 УК РФ).

Тракторист задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, в ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.