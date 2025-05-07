Прокуратура Чехова контролирует обстоятельства ДТП, где погиб несовершеннолетний

5 мая примерно в 21:25 на 22 км автодороги Чехов-Кресты водитель автомобиля Opel, двигаясь в направлении деревни Алексеевка, совершил столкновение с попутно двигавшимся мотоциклом марки Regul, находящимся под управлением 17-летнего жителя Чехова. В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся, однако впоследствии был установлен и доставлен в следственный отдел для разбирательства.

По факту произошедшего следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Чеховская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, а также ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.