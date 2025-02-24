Прокуратура Балашихи контролирует установление обстоятельств гибели 2 подростков

Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели двух подростков. 23 февраля около 20:00 вечера в легковом автомобиле, находящемся в одном из гаражных боксов на ул. 40 лет Победы г. Балашиха, обнаружены тела двух 15-летних подростков без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Рядом с машиной без сознания также находилась мать одного из мальчиков, которая пошла их искать. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, смерть подростков могла наступить от отравления угарным газом, вследствие работы двигателя автомобиля.

Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ст. 109 УК РФ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.