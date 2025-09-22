Производителя смертельного «Мистера сидра» приговорили к 9 годам тюрьмы

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор производителю «Мистера сидра», которым отравились множество людей в стране. Его приговорили к 9 годам заключения, сообщает Baza .

Анар Гусейнов, отвечавший за производство смертельного напитка, и Артем Айрапетян, который поставлял сырье для сидра, частично признали вину. Как заявили бизнесмены, они не знали, что в производимом напитке содержится метиловый спирт.

Перед оглашением приговора обвиняемые попросили прощения у семей погибших и у пострадавших.

В июле 2023 года сидр погубил более 30 человек в России. Также им травились подростки, некоторые умирали.

Компания-производитель «Мистера сидра», ООО «Анди» в Самарской области, принадлежит 32-летнему Анару Гусейнову. Его арестовали в Ульяновске. Все продукты компании были изъяты в магазинах.

Еще из-за этого дела генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева.

