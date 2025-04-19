Произошел первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

сегодня в 16:08

В Мексике зарегистрировали первый случай заражения человека миазом, вызванным личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax, сообщает Общественное Телевидение России .

Об этом министерство здравоохранения страны написало в соцсети Х.

Заболевание диагностировали у 77-летней женщины в штате Чиапас. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Пациентка получает антибиотики в местной городской больнице высокой специализации в Тапачуле.

Как рассказали врачи, заболевание мексиканки — единственный случай в мире. Больше заражений среди людей не выявлено.

Миаз, который был вызван Cochliomyia hominivorax, — это паразитарное заболевание, оно в основном поражает крупный рогатый скот, но иногда может передаваться человеку.