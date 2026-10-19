USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Прохожие в Москве поймали маленького мальчика, выпавшего из окна

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Москве прохожие поймали маленького мальчика, который выпал из окна многоквартирного жилого дома, сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице в столичном районе Некрасовка. Ребенок сначала сидел на подоконнике, свесив ноги, а затем сорвался вниз.

В настоящее время малыша, которому на вид 4-5 лет, осматривают медики.

Ранее в Москве погиб мальчик 2025 года рождения, который выпал из окна квартиры на 23 этаже жилого дома на юго-западе города. Прокуратура проводит проверку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.