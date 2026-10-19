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Прохожие в Москве поймали маленького мальчика, выпавшего из окна

В Москве прохожие поймали маленького мальчика, который выпал из окна многоквартирного жилого дома, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице в столичном районе Некрасовка. Ребенок сначала сидел на подоконнике, свесив ноги, а затем сорвался вниз.

В настоящее время малыша, которому на вид 4-5 лет, осматривают медики.

Ранее в Москве погиб мальчик 2025 года рождения, который выпал из окна квартиры на 23 этаже жилого дома на юго-западе города. Прокуратура проводит проверку.

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