Продолжение банкета: в день рождения пьяная женщина избила полицейского в Ступине

В подмосковном Ступине пьяная женщина обматерила и избила полицейского, теперь ей может грозить тюремный срок, сообщает SHOT .

Женщина праздновала свое 49-летие. Она выпила дома, и ей захотелось пиццы, поэтому она отправилась в «Пиццу-24».

В районе 22 часов ее поведением заинтересовались полицейские. Именинница с трудом держалась на ногах, а также ругалась на кого-то матом. Полицейские подошли к женщине и попросили ее быть потише. Но тогда она обматерила и их.

На хулиганку составили протокол. После чего злоумышленница налетела на 24-летнего кинолога. Она начала бить полицейского кулаками, а еще пыталась пнуть. Скрутить буйную именинницу удалось не сразу.

Пострадавший обратился к медикам. Доктора диагностировали у него многочисленные ушибы и ссадины мягких тканей шеи, лица и живота.

Хулиганка была задержана. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей может грозить до 5 лет тюрьмы.