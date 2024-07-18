Продавец магазина в столичных Кузьминках ударил ножом покупателя
В продуктовом магазине на улице Юных Ленинцев в Москве продавец ударил ножом покупателя в ходе конфликта, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Пострадавшего 1985 года рождения ударили в шею. Его госпитализировали.
Нападавшего задержали. Он был ранее судим.Прокуратура контролирует вопрос его привлечения к уголовной ответственности по факту покушения на убийство.
В ближайшее время суд планирует рассмотреть вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.