Продавец магазина в столичных Кузьминках ударил ножом покупателя

сегодня в 14:25

В продуктовом магазине на улице Юных Ленинцев в Москве продавец ударил ножом покупателя в ходе конфликта, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Пострадавшего 1985 года рождения ударили в шею. Его госпитализировали.

Нападавшего задержали. Он был ранее судим.Прокуратура контролирует вопрос его привлечения к уголовной ответственности по факту покушения на убийство.

В ближайшее время суд планирует рассмотреть вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.