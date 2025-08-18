Пробка длиной 1,5 км образовалась из-за ДТП на Юго-Восточной хорде в Москве

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник днем на Юго-Восточной хорде в Москве. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе дома № 7 на Андроновском шоссе.

На месте ДТП работают городские оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дорожное движение на ЮВХ в районе ДТП затруднено на 1,5 км. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.