Призывнику сломали палец во время принудительной доставки в военкомат в Москве

Молодой призывник из Москвы Андрей пожаловался на травмирование в столичном отделе полиции «Коньково». Молодой человек, страдающий легкой формой аллергической астмы и оспаривающий свою годность к службе в суде, получил перелом пальца во время потасовки с неизвестными, представившимися сотрудниками управы, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам 22-летнего Андрея, 3 декабря его остановили на улице двое мужчин, которые заявили, что он находится в розыске как уклонист. Несмотря на объяснения о ведущемся судебном процессе с военкоматом, у молодого человека отобрали телефон и доставили в отделение полиции.

В отделе, как рассказал Андрей, несколько человек в гражданском требовали написать объяснительную, угрожая арестом на 15 суток. Когда парень попытался повторно связаться с юристом через чужой телефон, началась потасовка с «сотрудниками управы».

«Спустя примерно час времени меня начали принудительно выводить из ОМВД, в этот момент я держался за дверь, так как не хотел никуда ехать, один из сотрудников управы взял меня за пальцы и начал дергать, чтобы я отпустил дверь. В этот момент я почувствовал сильную боль и начал кричать, сотрудникам управы было все равно», — говорится в «объяснительной», которую опубликовали журналисты.

После конфликта парня доставили в сборный пункт на Угрешской улице. Однако там, по словам призывника, сотрудники оказались «дружелюбны» и разрешили сделать все необходимые звонки. Проверив документы, Андрея отпустили домой.

После произошедшего молодой москвич отправился в травмпункт, где ему диагностировали закрытый перелом пальца. Через три дня ему сделали операцию и установили спицы.

Пострадавший подал заявление участковому и ожидает официального ответа по факту применения к нему силы.

