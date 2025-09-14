Привязали к мопеду: подростки устроили огненный заезд на тазу в Приморье

Группа подростков устроила огненный заезд на тазу в Приморском крае. Корыто привязали к мопеду, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в населенном пункте Барабаш.

На опубликованных кадрах видно, как подростки едут по одной из сельских улиц. При этом к одному из мопедов привязан таз, в котором сидит один из юношей в шлеме. Во время движения из-под таза вырываются искры.

Местные жители возмущены, что подростки шумят по ночам и портят асфальт, поэтому призвали найти и наказать «безбашенную молодежь».