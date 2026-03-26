Приставы Подмосковья взыскали 452 тыс рублей штрафов после ареста авто

Судебные приставы Подмосковья взыскали с жительницы региона более 452 тыс. рублей штрафов после ареста и эвакуации ее автомобиля на спецстоянку. Женщина накопила 322 штрафа за нарушения ПДД и погасила долг только после применения мер принудительного исполнения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Жительница Подмосковья накопила 322 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Основную часть постановлений вынес ЦАФАП ГИБДД за превышение установленной скорости.

В добровольный срок женщина штрафы не оплатила, поэтому материалы передали в службу судебных приставов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.