Приставы Подмосковья вернули матери дочь после двух лет розыска

Судебные приставы Московской области разыскали девочку, которую отец увез и скрывал более двух лет, и передали ее матери по решению суда. Передача прошла с участием органов опеки и детского психолога, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд определил место жительства несовершеннолетней с матерью и обязал отца передать ей дочь. После семейного конфликта мужчина увез трехлетнего ребенка и скрывался, не позволяя матери общаться с девочкой. Добиться исполнения решения удалось только после обращения женщины в суд.

Исполнительный документ поступил в специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий. На момент возбуждения производства отец уже два года скрывал ребенка, поэтому приставы объявили его в исполнительный розыск.

Из ответов ведомств стало известно, что девочка не посещает детский сад и не прикреплена к поликлинике. Выяснилось также, что мужчине помогала его мать. В ходе проверки приставы установили, что должник сменил фамилию. После двух суток скрытого наблюдения за предполагаемым местом проживания удалось точно определить, где находится ребенок.

Передача девочки матери прошла с соблюдением требований закона в присутствии сотрудников органов опеки и детского психолога. Решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.



«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.