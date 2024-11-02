Пришли в гараж и умерли: СК изучает загадочную трагедию в Подмосковье

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СК заинтересовался странной смертью мужчины и женщины в подмосковном гараже

Мужчина и женщина скончались при странных обстоятельствах, когда пришли в гараж в подмосковном Сергиевом Посаде. Обстоятельства их гибели устанавливают следователи, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по региону.

Смертельное происшествие случилось 1 ноября в гараже, находящемся в микрорайоне Семхоз. Там нашли тела мужчины и женщины, причем видимых следов насильственной смерти на трупах не было.

По предварительным данным Следкома, граждане могли умереть из-за отравления угарным газом. Виной тому мог стать работавший генератор.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место ЧП, опросили родных погибших и назначили медицинские судебные экспертизы. По факту смерти двух людей в Сергиевом Посаде начата процессуальная проверка.