Принуждали по очереди: Jay-Z обвинили в изнасиловании ребенка вместе с P. Diddy

Известный американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, после которого над ребенком якобы надругался и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Сам рэп-исполнитель назвал обвинения «идиотскими» и обвинил подавшего иск адвоката в непрофессионализме, сообщает NBC News .

Предполагаемая жертва утверждает, что Jay-Z изнасиловал ее в 2000-м году на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Гражданский иск подал адвокат Тони Бузби из штата Техас, который отказался комментировать претензии своей клиентки. Ранее он также подавал иски против самого P. Diddy, обвиняя скандального продюсера в изнасилованиях.

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую!» — отреагировал на обвинения Шон Картер.

В иске утверждается, что Картер и Комбс изнасиловали 13-летнюю девочку на домашней вечеринке, которая «была заполнена знаменитостями и людьми, употребляющими марихуану и кокаин». После этого, по словам заявительницы, ей предложили напиток, вызвавший у нее «дурноту, головокружение и необходимость прилечь», после чего ребенок уединился в комнате. Туда вскоре зашел Jay-Z и P. Diddy — первый якобы изнасиловал ее, пока второй вместе с неназванной знаменитостью наблюдали.

«Она говорит, что Комбс также изнасиловал ее, пока Картер и женщина наблюдали», — добавляется в статье.

P. Diddy ранее предъявили уголовные обвинения в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и других преступлениях. Продюсер, которого в соцсетях также подозревали в совращении певца Джастина Бибера, находится за решеткой, ему трижды отказывали в освобождении под залог.