Пригласил курсанта в баню: развратный офицер Суворовского училища попал в колонию

сегодня в 14:15

Воспитателя Суворовского училища отправили в колонию за совращение курсанта

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего воспитателя Суворовского военного училища Владимира Щ. по делу о совращении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что педагог пригласил несовершеннолетнего курсанта попариться в бане на своей даче. Там мужчина начал домогаться до подростка.

В отношении Владимира Ш. возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Офицер не признал свою вину.

Суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Также с мужчины взыскали 200 тыс. рублей в качестве моральной компенсации пострадавшему.

