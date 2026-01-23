Приезжий сношался с 61-летней проституткой около полицейского отдела

сегодня в 12:41

Мужчина занялся сексом с 61-летней тайской проституткой около отдела полиции

Молодой турист из Великобритании занялся публичным сексом с 61-летней тайской проституткой на пляже в тайской Паттайе, рядом с местным отделом полиции. Любовников сняли на видео и задержали, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на The Pattaya News.

Пара выбрала для свидания рискованную локацию — участок пляжа прямо напротив полицейского участка. Инцидент произошел около 4 часов утра на глазах у изумленных очевидцев.

Туристы, находившиеся на ранней прогулке, сняли происходящее на видео и вызвали патруль. Стражам порядка не пришлось долго добираться до места преступления: им достаточно было просто перейти дорогу.

Британец, личность которого не удалось установить на месте из-за отсутствия документов, сначала отрицал факт правонарушения. После демонстрации видеозаписи секса с его участием, сделанной свидетелями, мужчина признал вину.

В ходе разбирательства в участке выяснилось, что интимная встреча нарушителей носила деловой характер — спутницей иностранца оказалась 61-летняя куртизанка.

Теперь паре грозят штрафы за нарушение общественного порядка, а британскому путешественнику — возможные проблемы с визовым статусом. Расследование продолжается.

