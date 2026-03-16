Приезжие толпой запинали ногами школьников в Одинцове

В Одинцове между приезжими и подростками произошла потасовка, в ходе которой 14-летний юноша получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Предварительно известно, что потасовка произошла на пустыре в районе ТЦ «О’Парк». В конфликте участвовали порядка 30 человек. Судя по кадрам с места происшествия, за происходящим в том числе наблюдали девочки.

Что именно произошло между подростками и иностранцами, неизвестно. Сообщается, что 14-летний юноша получил перелом глазницы и лицевой кости черепа в результате того, что его пинали.

На опубликованных кадрах видно, как толпа людей медленно передвигалась по пустырю. Периодически разные люди оборачивались в сторону ТЦ, некоторые из них улыбались. Из-за качества и ракурса съемки сам момент избиения юноши не видно.

