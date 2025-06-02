Приезжая родила в московском туалете, не зная о своей беременности. Ребенок умер

Девушка по имени Катя, приехавшая из Пензы в Москву для работы на вахте, родила прямо в одном из столичных туалетов. Пензенка не знала о своей беременности и, родив ребенка, впала в шоковое состояние. Когда 20-летняя Катя пришла в себя, ее ребенок уже умер, сообщает SHOT .

Утром 1 июня рабочий день девушки пошел не по плану — они почувствовала себя плохо и ушла в туалет, где внезапно родила девочку. Будучи шокированной, пензенка на полтора часа закрылась в кабинке и никого к себе не подпускала.

Когда девушка пришла в чувства, ее ребенок был уже мертв. На место происшествия прибыли врачи, однако медикам оставалось только констатировать смерть младенца.

Катя утверждает, что не знала о своей беременности. Она призналась, что раньше была худой, но в последнее время стала набирать вес. Девушка считала, что пополнела из-за проблем с щитовидной железой.

Прочие подробности случившегося пока неизвестны.