Приехавшие в Россию камерунцы работали закладчиками в Петербурге

сегодня в 11:58

МВД: двух граждан Камеруна задержали с 2 кг наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух уроженцев Камеруна, которые подозреваются в причастности к сбыту наркотиков. Африканцы 26 и 28 лет перевозили в своей машине почти 2 кг запрещенных веществ, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным пресс-службы местного главка МВД, пойманные камерунцы промышляли закладками разных видов наркотиков. Товар африканцы продавали как в розницу, так и оптом.

Мужчины были задержаны во время перевозки крупной партии товара. Позже стражи порядка нагрянули в квартиру одного из фигурантов, где нашли вещдоки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.