«Приехал за женой»: неадекват на авто таранил ворота детсада под Красноярском
В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства происшествия возле детского сада № 8 в городе Сосновоборске. Автомобилист протаранил ворота ограждения и задним ходом сбил двух женщин, когда пытался прорваться на территорию дошкольного учреждения, пишет SHOT.
Момент, когда мужчина за рулем автомобиля пытается пробить ворота детского сада, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что местные жители пытаются остановить злоумышленника, но он их не слышит.
В это же время мимо неадекватного водителя стараются пройти матери с детьми. В какой-то момент он сбил двух женщин, но, к счастью, те не пострадали.
Чуть позже происходящее заметили мужчины, они вытащили автомобилиста из-за руля, скрутили и вызвали полицию. Предполагается, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Этот факт проверяется.
Сам злоумышленник заявил, что приехал к детскому саду за женой.