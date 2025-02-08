«Приехал за женой»: неадекват на авто таранил ворота детсада под Красноярском

Водитель протаранил ворота детсада под Красноярском и сбил двух человек

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства происшествия возле детского сада № 8 в городе Сосновоборске. Автомобилист протаранил ворота ограждения и задним ходом сбил двух женщин, когда пытался прорваться на территорию дошкольного учреждения, пишет SHOT .

Момент, когда мужчина за рулем автомобиля пытается пробить ворота детского сада, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что местные жители пытаются остановить злоумышленника, но он их не слышит.

В это же время мимо неадекватного водителя стараются пройти матери с детьми. В какой-то момент он сбил двух женщин, но, к счастью, те не пострадали.

Чуть позже происходящее заметили мужчины, они вытащили автомобилиста из-за руля, скрутили и вызвали полицию. Предполагается, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Этот факт проверяется.

Сам злоумышленник заявил, что приехал к детскому саду за женой.