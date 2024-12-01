Причиной массовой драки в Ногинске стал бытовой конфликт
Подравшиеся в Ногинске не имеют отношения к организованным группировкам
В Ногинске на улице Декабристов произошла стычка двух компаний, причиной массовой драки стал бытовой конфликт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
На распространенных в соцсетях кадрах видно, как группы молодых людей перемещаются по улицам города. В городе начали распространять слухи о якобы разборках скинхедов и диаспор, и пострадавших при драках.
Полицейские проверили сообщения о скоплении людей в центре города.
«Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших на данный момент не поступало. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства инцидента, устанавливаются его участники», — сказано в сообщении.
Слухи о разборках криминальных группировок не подтвердились.