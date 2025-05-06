Причина, по которой у оренбуржца загорелся автомобиль, до сих пор неизвестна

Житель Оренбурга опубликовал видеоролик на фоне своей загоревшейся по непонятной причине машины. Известно, что возгорание произошло сразу после того, как мужчина завел автомобиль, сообщает Инфо24 .

Настоящую причину возгорания мужчина пока не выяснил. Корреспондентам он рассказал, что ему жаль машину, но покупал он ее во временное использование.

Мужчина отметил, что машина была марки «Нисан Примера» 2000 года выпуска. Со слов владельца, как только он завел автомобиль, он сразу начал дымиться.

«Доброе утречко, теперь пока что я пешеход. Надо ехать на вахту, денежки зарабатывать», — заявил владелец.

Эти слова оренбуржец произнес с улыбкой на видео на фоне горящего авто.