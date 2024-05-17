При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
При взрыве в военной академии связи им. Буденного в Петербурге в результате детонации снаряда пострадали семь человек, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв.
Все пострадавшие военнослужащие были доставлены в медучреждение Минобороны РФ.
Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания военной академии связи в Санкт-Петербурге.