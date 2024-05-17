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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

При взрыве в военной академии связи им. Буденного в Петербурге в результате детонации снаряда пострадали семь человек, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв.

Все пострадавшие военнослужащие были доставлены в медучреждение Минобороны РФ.

Представители командования Ленинградского военного округа работают на месте ЧП для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания военной академии связи в Санкт-Петербурге.