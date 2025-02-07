При взрыве на Михалковской улице в Москве никто не пострадал

Кислородный баллон взорвался на севере Москвы
Происшествия

Кислородный баллон взорвался в строящемся здании на Михайловской улице на севере Москвы, сообщили в столичном управлении МЧС.

«На втором этаже строящегося здания от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона», — сказано в сообщении ведомства.

Пожар быстро потушили, пострадавших нет

По данным очевидцев, инцидент произошел в незаселённой новостройке ЖК «Головинские пруды».