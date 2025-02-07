При взрыве на Михалковской улице в Москве никто не пострадал
Кислородный баллон взорвался на севере Москвы
Кислородный баллон взорвался в строящемся здании на Михайловской улице на севере Москвы, сообщили в столичном управлении МЧС.
«На втором этаже строящегося здания от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона», — сказано в сообщении ведомства.
Пожар быстро потушили, пострадавших нет
По данным очевидцев, инцидент произошел в незаселённой новостройке ЖК «Головинские пруды».