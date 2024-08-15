сегодня в 17:25

При сходе с рельсов грузового поезда в Оренбургской области пострадавших нет

В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд. Шесть вагонов влетели в склады, расположенные вдоль железнодорожных путей. Пострадавших в происшествии нет, сообщает Mash .

По информации издания, сход с рельсов произошел из-за узкого проезда. Машинист не смог верно рассчитать габариты.

В РЖД сообщили, что из Оренбурга на станцию «Меновой двор» выдвинулся восстановительный поезд. Угрозы экологической катастрофы нет.

Происшествие не повлияло на движение других поездов. Они следуют согласно расписанию.