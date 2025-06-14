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При ракетной атаке Ирана на Израиль погибла женщина

В время ответной атаки Ирана по Израилю из-за тяжелых ранений погибла женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

«Подтверждена смерть женщины, которая ранее получила критические ранения при прямом попадании ракеты в жилое здание в Гуш-Дане (центр Израиля — ред.)», -говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

В ночь на 14 июня Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля. Снова работают системы ПВО.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.