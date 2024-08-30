При обстреле Белгорода есть погибший и раненые

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Один человек погиб, семь ранены при обстреле ВСУ Белгорода

Один человек погиб, семь мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В городе зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты, горят два частных дома.

Ранее над городом сработала система ПВО.