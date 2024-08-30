При обстреле Белгорода есть погибший и раненые

Один человек погиб, семь ранены при обстреле ВСУ Белгорода
Происшествия

Один человек погиб, семь мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В городе зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты, горят два частных дома.

Ранее над городом сработала система ПВО.