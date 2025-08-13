«При необходимости всех расстреляю»: силовик угрожал защитникам парка в Саратове
Фото - © скриншот
Жители Саратова защищают от уничтожения парк, на месте которого хотят построить школу на 1100 мест. Полицейские требуют покинуть общественное место, один из них даже угрожает расстрелять людей, сообщает Baza.
По словам жителей, парк — это культурно-историческое общественное пространство. Он особенно важен из-за расположения там мемориала Аллеи пионеров-героев.
Однако власти с ними не согласны. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что участок для строительства не затрагивает культурно-историческую часть парка. Более того, другого места для возведения школы попросту нет.
Подполковник полиции с подкреплением прибыл на место и потребовал от жителей покинуть территорию. Он пригрозил использовать физическую силу. Кто-то из толпы выкрикнул: «Расстреляйте нас!». Ответ не заставил себя долго ждать.
«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть закон, на основании которого я могу применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие», — заявил представитель правоохранительных органов.