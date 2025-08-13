«При необходимости всех расстреляю»: силовик угрожал защитникам парка в Саратове

Жители Саратова защищают от уничтожения парк, на месте которого хотят построить школу на 1100 мест. Полицейские требуют покинуть общественное место, один из них даже угрожает расстрелять людей, сообщает Baza .

По словам жителей, парк — это культурно-историческое общественное пространство. Он особенно важен из-за расположения там мемориала Аллеи пионеров-героев.

Однако власти с ними не согласны. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что участок для строительства не затрагивает культурно-историческую часть парка. Более того, другого места для возведения школы попросту нет.

Подполковник полиции с подкреплением прибыл на место и потребовал от жителей покинуть территорию. Он пригрозил использовать физическую силу. Кто-то из толпы выкрикнул: «Расстреляйте нас!». Ответ не заставил себя долго ждать.

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть закон, на основании которого я могу применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие», — заявил представитель правоохранительных органов.