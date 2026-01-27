сегодня в 04:32

При крушении легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

При крушении легкомоторного самолета в австралийском штате Квинсленд погибли два человека, сообщает RT со ссылкой на телеканал 9News.

Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета. После крушения на месте происшествия произошел пожар.

В результате происшествия погибли пилот и пассажир самолета.

Ведется расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неисправность одного из двигателей стала причиной сигнала бедствия самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Барнаул, который запросил разрешение на экстренную посадку в Китае.

