При беспорядках в Белграде пострадали восемь человек Происшествия сегодня в 03:59

При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских и двое гражданских лиц, сообщает РИА Новости.

«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом», — рассказал директор полиции Сербии Драган Васильевич. Степень тяжести травм пострадавших не уточняется. В Белграде начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что протестующие пытаются пробить кордон жандармерии со щитами. В сторону полицейских летят фаеры и бутылки. Участники протеста взрывают петарды.