При беспорядках в Белграде пострадали восемь человек
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских и двое гражданских лиц, сообщает РИА Новости.
«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом», — рассказал директор полиции Сербии Драган Васильевич.
Степень тяжести травм пострадавших не уточняется.
В Белграде начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что протестующие пытаются пробить кордон жандармерии со щитами. В сторону полицейских летят фаеры и бутылки. Участники протеста взрывают петарды.