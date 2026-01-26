При атаке ВСУ на Шебекинский округ мужчина получил серьезные травмы

сегодня в 22:38

В городе Шебекино Белгородской области после взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина получил серьезные ранения, включая минно-взрывную и баротравму. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая помощь. Затем бригадой скорой помощи пострадавшего перевезли в белгородскую городскую больницу № 2 для дальнейшего лечения.

Врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.

В результате этой же атаки также нанесен материальный ущерб: повреждена крыша хозяйственной постройки и частично поврежден фасад жилого дома.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области за день четыре раза вводили режим ракетной опасности.

