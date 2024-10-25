При атаке самолетов Израиля на юге Ливана погибли три журналиста Происшествия сегодня в 06:58

В результате удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, погибли три журналиста, сообщает РИА Новости.

Известно, что погибли оператор и инженер ливанского телеканала «Аль-Маядин». Среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по зданию на юге Бейрута. На первом этаже этого здания находится студия проиранского телеканала Al Mayadeen.