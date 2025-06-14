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При атаке Ирана на Израиль пострадали 14 человек

До 14 выросло число раненых при атаке баллистическими ракетами по пригороду Тель-Авива в Израиле, сообщает SHOT .

Отмечается, что жилые дома разрушены, а машины повреждены.

Известно, что спасатели извлекали двух человек из-под обломков строений.

В ночь на 14 июня Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля. Снова работают системы ПВО.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.