При атаке беспилотника в аэропорту Эрбиля погиб человек
Фото - © РИА Новости
Один человек был убит во время атаки БПЛА по территории воздушной гавани в Эрбиле — административном центре Иракского Курдистана. Об этом Shafaq News рассказал источник в силах безопасности, сообщает ТАСС.
Атака БПЛА произошла вечером 7 марта. Тогда погиб солдат службы внутренней безопасности «Асаиш».
7 марта военная база в Эрбиле, где находились солдаты ВС США, подверглась ударам нескольких БПЛА. Минимум три громких взрыва услышали рядом с международным аэропортом.
США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ, в том числе американские военные базы на территории государств Ближнего Востока. Боевые действия в регионе продолжаются.
