При атаке беспилотника в аэропорту Эрбиля погиб человек Происшествия сегодня в 10:07 Фото - © РИА Новости

Один человек был убит во время атаки БПЛА по территории воздушной гавани в Эрбиле — административном центре Иракского Курдистана. Об этом Shafaq News рассказал источник в силах безопасности, сообщает ТАСС.