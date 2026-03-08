При атаке беспилотника в аэропорту Эрбиля погиб человек

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Один человек был убит во время атаки БПЛА по территории воздушной гавани в Эрбиле — административном центре Иракского Курдистана. Об этом Shafaq News рассказал источник в силах безопасности, сообщает ТАСС.

Атака БПЛА произошла вечером 7 марта. Тогда погиб солдат службы внутренней безопасности «Асаиш».

7 марта военная база в Эрбиле, где находились солдаты ВС США, подверглась ударам нескольких БПЛА. Минимум три громких взрыва услышали рядом с международным аэропортом.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ, в том числе американские военные базы на территории государств Ближнего Востока. Боевые действия в регионе продолжаются.

