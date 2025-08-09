Президента федерации ММА Республики Алтай зарезали на свадьбе

Президента федерации ММА Республики Алтай и директора бойцовского клуба «АК-КЕМ» Алексея Калбукова зарезали на свадьбе. Мужчину ударили ножом в сердце прямо за праздничным столом, сообщает SHOT .

Глава федерации смешанных боевых единоборств Алтая гулял на свадьбе в одном из частных домов в населенном пункте Тюнгур. В ходе застолья между Калбуковым и пьяным 74-летним пенсионером произошел конфликт. Пожилой мужчина подошел к своему оппоненту и ударил его ножом в грудь.

Спортсмен истек кровью и скончался на месте. Правоохранительные органы задержали нападавшего.

В субботу состоялась церемония прощания с Алексеем Калбуковым. Глава федерации ММА Алтая активно продвигал спорт в регионе, тренируя детей и подростков.