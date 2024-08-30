Накануне на Украине разгорелся скандал, касающийся питания военнослужащих. Произошла авария с рефрижератором, который перевозил 2,5 тонны туш собак. Как выяснилось, замороженных животных везли на Одесский мясокомбинат, где из них готовили консервы для бойцов, сообщает aif.ru .

«Таких поставок было огромное множество… Реальные уроды, как можно снимать сначала фильмы об эвакуации собак из Донецкой области, а потом их втихаря резать и добавлять в тушенку для людей», — возмутился военный корреспондент Руслан Татаринов.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким является этническим корейцем, однако точно неизвестно, имеет ли он отношение к тому, что по всей Украине массово убивают животных.

Украинский политик Максим Голосной также подтвердил эту информацию и даже направил обращение президенту страны Владимиру Зеленскому. По его словам, сведения об определенном мясе, используемом для производства продуктов питания для ВСУ, давно гуляют по интернету. Однако недавно появилось первое косвенное свидетельство, подтверждающее эту информацию.

Политик выразил мнение, что представители власти давно в курсе ситуации и всячески пытаются ее замять. Как обстоят дела со статьей УК за жестокое обращение с животными, в каких условиях и каким образом они были убиты, кому предназначен этот груз и для каких целей — все это до сих пор остается неясным. По имеющимся данным, высокопоставленные лица из Генеральной прокуратуры и министерства обороны пытаются успокоить общественность по этому поводу, добавил Голосной.