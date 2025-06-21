Превратили подъезд в туалет: наркоманы оккупировали многоэтажку в Химках

В одном из жилых домов Химок Московской области сложилась тревожная ситуация. Местные жители испытывают страх перед соседкой, которая, по их словам, торгует наркотиками. Из-за ее деятельности в подъезде постоянно находятся наркозависимые люди, превратившие общественное пространство в антисанитарное место, пишет РЕН ТВ .

Детская площадка также стала недоступна для ребят из-за того, что вечерами там собираются знакомые этой женщины, устраивая скандалы и конфликты. При этом она сама практически не уделяет внимания собственному ребенку.

Несмотря на многочисленные нарушения и жалобы соседей, найти способ решения проблемы пока не удается. Жители многоэтажки стараются реже выходить из квартир из-за того, что дом оккупировали наркоманы.

На опубликованном видео видно, как мужчина гнался за женщиной, кто-то параллельно кричал за кадром. Хотя ситуация выглядит как нападение, на самом деле это просто очередной конфликт между Натальей, которая регулярно участвует в местных конфликтах, и ее знакомым. Соседи утверждают, что этот мужчина, как и многие другие подозрительные личности, часто появляется в их подъезде.

Когда Наталью спросили, почему жильцы дома на нее жалуются, она предложила обратиться с этим вопросом к самим соседям. На замечание, что она мешает людям жить, а к ней приходят какие-то посторонние, она не дала конкретного ответа.