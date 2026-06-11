Превратилась в «овощ»: девушку оставили одну под наркозом во время ринопластики

Россиянка рассказала о страшной судьбе своей 21-летней сестры, которая решилась на ринопластику и в итоге превратилась в «овоща» из-за ошибки медиков. По словам девушки, ее сестру оставили без присмотра, когда та была под воздействием наркоза, что в итоге привело к остановке сердца и серьезным последствиям.

«Скажу честно, я не знаю ни одного человека добрее, искреннее и честнее нее. Алина всю жизнь переживала за близких, помогала нуждающимся. Но сегодня ей нужна помощь», — рассказала сестра пострадавшей девушки.

По словам ее словам, Алина решилась сделать ринопластику. Операцию провели успешно, но когда пациентка находилась еще под воздействием наркоза, врач оставила ее одну и пошла пригласить мужа девушки в палату.

Когда мужчина вошел в палату, он увидел, что его жена, перенесшая ринопластику, не дышит и смотрит в одну точку. Оказалось, что во время отсутствия медприсмотра у девушки остановилось сердце.

Со второй попытки медики сумели вернуть пациентку к жизни, но в это время в головном мозге из-за нехватки кислорода уже произошли серьезные изменения. На данный момент никто точно не знает, осознает ли девушка, что с ней происходит, чувствует ли она боль во время судорог и слышит ли речь близких.

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