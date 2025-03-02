Преподаватель из Забайкалья требовал от студенток «нюдсы» в обмен на зачеты

Преподаватель Забайкальского краевого училища культуры уговаривал студенток присылать ему обнаженные фото, звал их в отели и обещал помочь на сессии «не за просто так». Его уволили, сообщает Baza .

36-летний преподаватель работал в училище почти 5 лет. За это время мужчина женился на одной из студенток, развелся и начал встречаться с несколькими другими девушками. В начале этого года сразу несколько студенток заявили о домогательствах со стороны педагога.

Одна из них поделилась, что при поступлении старшекурсники предупредили ее, что преподаватель режиссуры и актерского мастерства часто может вести себя странно. Так, он мог переписываться со студентками на интимные темы, вымогать у них нюдсы, приставать к девушкам в ночном клубе и приглашать их в отели.

Когда у курса этой студентки начался предмет, все предупреждения подтвердились. По ее словам, что педагог начал постоянно оказывать ей знаки внимания, а однажды подошел и провел своей рукой от лица до груди. Также он писал ей, что поставит хорошую оценку, «но не за просто так».

Другие студентки отметили, что сталкивались с приставаниями педагога и вне учебного заведения. Он часто посещал местный ночной клуб, где отдыхают и студенты. Там мужчина приставал к девушкам: зажимал их в темных углах, трогал за интимные места и за разрешение продолжить обещал поставить хорошие оценки по своему предмету.

Одна из студенток отказала ему во взаимности, потом у нее начались проблемы с учебой. Она обратилась за помощью к куратору, рассказала ему о ситуации с преподавателем.

В итоге все пострадавшие девушки решили объединиться и написали анонимную жалобу на имя директора училища. Но, как они заметили, никаких действий по данной ситуации предпринято не было. Только когда история появилась в Сети, мужчину уволили, а следователи организовали проверку.