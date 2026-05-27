Премия Дарвина: экстремальный секс на ветке стоил россиянину жизни

Парень и девушка занимались сексом на ветке дуба, но в самый неподходящий момент упали вниз. Молодой человек получил смертельные травмы и погиб на месте.

В скорую помощь поступил вызов от молодой девушке, которая заявила, что теряет сознание, а ее молодой человек ни на что не реагирует. Медики сразу же выехали на место и в итоге очутились в поле, посередине которого стоял дуб.

Под деревом лежали бледная девушка и молодой парень без признаков жизни. У первой пострадавшей при осмотре выявили закрытый перелом грудного отдела, бедра и черепно-мозговую травму. Также у нее было низкое артериальное давление и геморрагический шок.

Девушку эвакуировали в машину скорой, где оказали необходимую помощь. Также на место вызвали вторую бригаду, чтобы передать тело парня полиции. В это время пострадавшая пришла в себя и объяснила, что они с возлюбленным решили заняться экстремальным сексом на ветке, но в процессе молодой человек соскользнул и машинально схватился за девушку. Они вместе упали с высоты. Девушка упала на возлюбленного, который сразу же перестал дышать.

