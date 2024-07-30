Прекратили огонь: женщина вышла на дорогу и остановила бой между ВС РФ и ВСУ

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видеозапись с мирной жительницей, которая вышла на дорогу и остановила боевые действия между российскими и украинскими военнослужащими.

На кадрах видно, как женщина с сумками уверенно идет по дороге в сторону позиций Вооруженных сил РФ. При этом на дороге видны воронки от попадания снарядов в ходе боевых действий.

«(Женщина — ред.) дошла до населенного пункта, зашла, а дальше не знаю», — рассказал российский оператор дрона.

Боец ВС РФ добавил, что в ходе перестрелки российские и украинские военнослужащие заметили женщину на дороге и прекратили огонь. Обе стороны конфликта выждали, когда женщина уйдет на безопасное расстояние и продолжили боевые действия.