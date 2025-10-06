Предполагаемый глава ОПГ в Шереметьеве не был осведомлен об обмане бойцов СВО

Предполагаемый организатор ОПГ в Шереметьеве Алексей Кабочкин мог не принимать участия в схеме с хищениями средств у солдат, вернувшихся из зоны СВО. Он даже наказывал таксистов и требовал у них возместить принесенный ущерб, когда раскрывались подобные случаи, рассказал РИА Новости информированный источник, сославшийся на показания одного из фигурантов дела.

Кабочкину принадлежала транспортная компания. Дмитрий Боглаев следил за тем, чтобы при работе в ней соблюдался порядок. Кабочкин был работодателем у таксистов. Они платили ему арендную плату, чтобы осуществлять деятельность в аэропорту.

По делу о хищениях у солдат ВС РФ, вернувшихся из зоны СВО, в аэропорту Шереметьево задержали примерно 30 человек. Среди них — предполагаемый организатор ОПГ Кабочкин.

По информации правоохранителей, фигуранты в рамках преступного сообщества похищали материальные средства у солдат ВС РФ, прилетавших в аэропорт. Деньги отбирались путем краж, вымогательства и мошенничества.

Исходя из материалов, частью преступного сообщества были, предположительно, и некоторые работники правоохранительных органов, среди которых отдельные сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту. Источник рассказывал, что, вероятно, отдельные правоохранители этого отдела специально выбирали участников спецоперации в качестве жертв. Наиболее популярным правонарушением было завышение цены проезда на такси.

В рамках одной из схем, бойцу СВО предложили употребить спиртное. Он со временем утратил бдительность. Затем правонарушители похитили через терминал 615 тыс. рублей. Другой боец СВО по той же схеме лишился 28 тыс. рублей. Сумма ущерба по делу — около 3 млн рублей.

