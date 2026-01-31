Предполагаемые убийцы гражданки Казахстана в Германии живут и работают в Москве

В июне 2024 года в западной части Германии зверски убили 40-летнюю экс-судью из Казахстана Айгуль Сайлыбаева. Родители погибшей женщины считают, что к преступлению причастны ее муж Александр Донцов и его мать Наталья. Они предполагают, что возможные убийцы уехали жить и работать в Москву, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что обеспокоенные родители забили тревогу, когда на их телефонный звонок ответила свекровь Айгуль, Наталья Донцова, а на фоне был слышен плач трехлетней внучки Жаклин. Рассказ Натальи о том, что Айгуль «вышла» и оставила дочь дома на несколько часов, пусть и под присмотром бабушки, показался им неправдоподобным — Айгуль никогда так не поступала. Спустя некоторое время муж Айгуль, Александр Донцов, сообщил Сайлыбаевым, что принялся искать жену, однако в полицию обращаться не спешил. В итоге, немецкие правоохранительные органы узнали об исчезновении Айгуль от посольства Казахстана.

Побег подозреваемых

Неделю спустя, в ходе поисков, полиция обнаружила тело в карьере. Состояние тела было настолько обезображено, что родственникам не стали показывать его на опознание, ограничившись генетической экспертизой. После установления личности погибшей главной подозреваемой стала Наталья Донцова, которая на следующий день после трагедии покинула Германию и улетела в Москву. Однако, по мнению семьи Сайлыбаевых, ее поспешный отъезд был попыткой создать алиби для сына, который, как минимум, мог быть соучастником преступления: многочисленные ножевые ранения на теле свидетельствовали об ожесточенной схватке. Кроме того, экспертиза показала, что тело не сразу сбросили в карьер, а несколько дней держали в подвале дома, где проживала семья.

Александр так и не предстал перед судом в Германии. На допросах он плакал и давал противоречивые показания. Через несколько месяцев он беспрепятственно покинул Германию, последовав за матерью в Москву, забрав с собой дочь. В сентябре он оформил девочке российское гражданство. В своем обращении Донцов заявил о намерении трудоустроиться на родине, и сдержал слово. Уже полгода он занимает должность научного сотрудника на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Чем занимается его мать, остается неизвестным. До переезда в Европу Наталья Донцова работала на государственной службе и даже участвовала в выборах мэра Москвы в 2018 году.

О семье погибшей

На момент убийства Айгуль уже несколько лет проживала с мужем в небольшом городке Бенсхайм, где Александр работал над докторской диссертацией. Супруги воспитывали трехлетнюю дочь Жаклин, и со стороны их жизнь казалась спокойной и счастливой. Мать Александра, Наталья, жила по соседству и даже устроилась психологом в детский сад, который посещала Жаклин. В последние годы жизни Айгуль неоднократно делилась с подругами, что Наталья видит в ней соперницу и контролирует каждый ее шаг. Сам Александр после рождения дочери (которое, как выяснилось, не было желанным ни им, ни его матерью) стал раздражительным и даже поднимал руку на Айгуль. Однако женщина просила подруг не рассказывать об этом ее семье. Будучи опытным юристом, она боялась потерять родительские права.

Дело об убийстве Айгуль Сайлыбаевой не двигается с места уже полтора года. Расследование осложняется международным аспектом: подозреваемые максимально воспользовались наличием у них нескольких гражданств и отсутствием такового у убитой. Однако родственники Айгуль не готовы к тому, чтобы дело «растворилось» между государствами. Семья Сайлыбаевых убеждена, что убийцы не перестают быть убийцами, где бы они ни находились, и хотят вернуть внучку.

