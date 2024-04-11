Предполагаемого убийцу полицейского в Подмосковье обнаружили в Тверской области

Предполагаемого убийцу полицейского в Подмосковье нашли на территории города Белый в Тверской области. На данный момент там проводят спецоперацию по его задержанию, сообщает Mash.

По предварительной информации, мужчина передвигается на мотоцикле Yamaha FZ6-N черного цвета. Он также может быть вооружен.

За убийство 40-летнего старшего прапорщика Сергея Е. и ранение в голову 26-летнего лейтенанта Георгия С. мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли к СНТ «Озон» поселка Фряново для проведения операции по задержанию наркоторговца. Дилер на требования полицейских о проведении досмотра открыл по ним огонь. Он сделал не менее 6 выстрелов из неустановленного оружия, а затем скрылся. Мужчине заочно предъявили обвинение.

В результате нападения помощник участкового Сергей Е. погиб на месте, а оперуполномоченный Григорий С. был госпитализирован в тяжелом состоянии.