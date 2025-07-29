Предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила в Ростове-на-Дону теракт, который планировали совершить в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, сообщает ТАСС .

По этому делу был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1982 года рождения. Он причастен к подготовке теракта по заданию спецслужб Украины.

По информации ФСБ, злоумышленника за границей при посредничестве знакомого из приверженцев международных террористических организаций завербовала СБУ. По заданию куратора мужчина приехал в Ростов-на-Дону.

Злоумышленник снял квартиру в городе и сделал разведку на месте проживания российского военного, которого планировал убить с помощью самодельного взрывного устройства.

У задержанного изъяли СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамеру для наблюдения. Мужчина во всем признался.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Подозреваемый арестован.